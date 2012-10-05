Steve Jobs'un ölümünün üzerinden bir yıl geçti

Teknoloji dünyasına getirdiği yeniliklerde dünyayı değiştirmeyi başaran Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Bugün, yüz milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıran cihazları geliştirilmesinde büyük rol oynayan teknoloji dahisi için, ilk olarak büyüdüğü yer olan Cupertino kentinde anma töreni düzenlenecek.



Apple’ı neredeyse iflas etmek üzere olduğu günlerden çekip kurtaran ve bugün 620 milyar doları aşan değeriyle dünyanın en büyük firmalarından biri haline gelmesinde büyük pay sahibi olan Steve Jobs, 5 Ekim 2011 tarihinde kansere yenik düşmüştü.

56 yaşında hayatını kaybeden Steve Jobs’ın büyüdüğü Cupertino kentinin valisi Mark Santoro, ölüm yıldönümünde şehrin amblemini taşıyan bayrağın yarıya indirileceğini söyledi. Santoro, bayrağın sabah 07.00’dan (TSİ 17.00) gece 02.30’a kadar bu şekilde kalacağını belirtti.

Geçmişte Apple dahil birçok teknoloji şirketinde çalışmış olan Santoro, “Steve Jobs Cupertino’da büyüdü ve burada okula gitti. Jobs, toplumumuzun dünyayı değiştirebileceğini fark etmemizi sağlayan kişi oldu... Bayrağımızı yarıya çekerek, Steve’i ve onun toplumumuz için yaptıklarını anacağız” dedi.

Jobs, hastalığı nedeniyle tedaviye çekilmeden önce son kez Cupertino’a kamuoyunun karşısına çıkmış ve burada inşa edilecek Apple Headquarters 2.0 merkez ofisi için destek istemişti. Apple, yeni merkezinin inşa edileceği 155 dönümlük araziyi HP’den satın almıştı.



Eşine bakarken son nefesini verdi



Steve Jobs, Haziran 2011’de kamuoyunun karşısına son kez çıktıktan sonra, Ağustos ayında pankreas kanseriyle boğuştuğunu açıklamıştı. 2009 yılında karaciğer nakli yaptıran Jobs, bu tarihten itibaren sağlık sorunları nedeniyle işine zaman zaman ara vermek zorunda kalmıştı.

Kanser tedavisine geç başladığı belirtilen Jobs, 5 Ekim 2011 günü Palo Alto’daki evinde hayata gözlerini yumdu. Jobs son saniyelerini eşi Laurene, kardeşi Patty ve çocuklarına bakarak geçirmişti. Kardeşi Patty, Jobs’ın gözlerini eşi ve çocuklarında gezdirerek son nefesini verdiğini anlatmıştı.