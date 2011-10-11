Steve Jobs'un ölüm nedeni belli oldu

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Steve Jobs - FOTO GALERİ



Apple tören düzenleyecek

Jobs'ın ölümü dolayısıyla doktor tarafından hazırlanan belgede, ünlü girişimcinin solunum durmasından San Francisco'nun güneyindeki Palo Alto'da bulunan evinde öldüğü belirtildi.İnternette yayımlanan belgelere göre, evinin yakınındaki bir mezarlıkta toprağa verilen Jobs'ın cenazesine otopsi yapılmadı.Bu arada, Amerikan medyasında birçok kaynak, Jobs için Apple firması çalışanlarının katılacağı bir tören düzenleneceğini, bu özel törenin 19 Ekim'de şirketin Silikon Vadisi'ndeki genel merkezinin amfi tiyatrosunda yapılacağını belirtti.İnternette de 14 Ekim'i "Steve Jobs Günü" olarak kutlamayı isteyen bir hareket doğdu.