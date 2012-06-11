Steve Jobs'un ilk göz ağrısı 'Apple I' model kişisel bilgisayar yeni sahibini arıyor. 35 yaşındaki bilgisayar halen çalışır durumda.

Tasarımı ve el işçiliğini Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın yaptığı Apple I'ın 35 yıl önceki satış fiyatı 666, 66 dolardı. Dünya üzerinde tahminlere göre 50'den daha az 'Apple I' örneği olduğu ve bunların sadece altı tanesinin halen çalışır durumda bulunduğu tahmin ediliyor.

Bunlardan biri 15 Haziranda Sotheby's müzayede evi tarafından satışa sunulacak. Apple I'ın yaklaşık 145 bin euroya alıcı bulması bekleniyor. (Deutsche Welle Türkçe)