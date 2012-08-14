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Dünya

Steve Jobs'un evi soyuldu

Jobs'un 60 bin dolar değerindeki bilgisayarları ile kişisel eşyalarının çalındı

14 Ağustos 2012 22:46

Apple şirketinin geçen yıl hayatını kaybeden eski patronu Steve Jobs'un California'daki evi soyuldu.

The San Jose Mercury News gazetesinin haberinde, Jobs'un 60 bin dolar değerindeki bilgisayarları ile kişisel eşyalarının çalınmasının ardından, Kariem McFarlin adlı 35 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığı ve konut hırsızlığı ile çalıntı mal satma suçlarından mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Haberde 500 bin dolar kefalet belirlenen tutuklu McFarlin'in duruşmasının 20 Ağustos'ta yapılacağı belirtildi.

Santa Clara ilçesi Savcısı Tom Flattery, 17 Temmuz'da evden alınan eşyaların Jobs'a mı yoksa bir aile bireyine mi ait olduğu konusuna açıklık getirmedi.

Flattery, McFarlin'in büyük ihtimalle girdiği evin Jobs'a ait olduğunu bilmediğini söyledi.

Apple şirketinin ortak kurucusu olan Jobs geçen yıl 56 yaşında hayatını kaybetmişti

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