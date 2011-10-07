Steve Jobs'ın gizli mirası

T24

Teknoloji medyasına ve uzmanlara göre, Jobs mühendislerin yeni iPod, iPhone, iPad ve Macbook geliştirmelerine yeterli özellikleri şirket çalışanlarına sağladı.Analiz uzmanları, öleceğini bilmesine rağmen, şirketin geleceğini güvence altına almak için bir yıldan uzun süre potansiyel ürünler üzerinde çalışan Jobs'ın, Apple'ın henüz yüzleşmediği bir ürün olan Apple televizyonuyla ilgili planlarını harekete geçirdiğini ileri sürüyor.Apple'ın eski patronunun üretim hattında en az dört yıl yetecek ve içlerinde iCloud projesinin de bulunduğu önemli fikirlerini şirketteki yakın çevresine anlattığını kaydeden sektör ileri gelenleri, Jobs'ın ayrıca California Cupertino'da şirketin şu anki merkezinin yakınına 12 bin çalışanı içine alacak park benzeri ve uzay gemisi tarzı bir şirket üssünün yapımının kabul edilmesi için büyük mücadele verdiğini anlatıyor.Steve Jobs'ın, potansiyel ürünler içinde Apple kullanıcılarına müzikleri, fotoğrafları ve diğer belgelerini uzaktan depolamalarına olanak tanıyacak iCloud projesinin yanı sıra şirkete büyük başarı getiren iPod, iPhone, iPad ve Macbook ürünlerinin güncellenmiş yeni versiyonlarının üretimine büyük önem verdiği belirtiliyor.Büyük başarısının mimarı Steve Jobs'ı kaybetmesine rağmen, uzmanlar genel olarak Apple markasının yarattığı kültür ve ivmenin Jobs'ı izlemeye devam edeceğini düşünüyor.