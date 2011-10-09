Steve Jobs yakında sinemalarda

T24 - Dijital dünya çağı’nı başlatan Steve Jobs'un hayat hikayesi yakında beyazperdeye gelecek.



Steve Jobs'un ölümünün ardından Sony Pictures, Walter Isaacson'un kaleme aldığı, Jobs'un onayladığı tek kitap olan 'Steve Jobs'un film haklarını satın almak için görüşmelere başladı. Filmin yapımcılığını Mark Gordon üstlenecek.



Benjamin Franklin ve Albert Einstein biyografilerinin yazarı Walter Isaacson, aynı zamanda Time dergisinin eski yazı işleri müdürü ve Aspen Institute adlı liderlik seminerleri veren kurumun da yöneticisi.



Senaryolaştırılması düşünülen kitap, Simon & Schuster yayınevi tarafından Kasım'ın 21'inde piyasaya sürülecekti ancak Jobs'un ölümüyle bu tarih geriye çekildi.



Steve Jobs’ın, kendisiyle tam işbirliği içinde yazılmış tek biyografisi tüm dünyayla aynı hafta Türkçe olarak da yayınalndı.