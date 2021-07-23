Steve Jobs'un 1973 yılında yazdığı iş başvurusu NFT olarak satışa çıkarıldı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs tarafından yazılmış 1973 tarihli bir iş başvurusu, hem fiziksel dünyada hem de dijital dünyada NFT olarak açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bir girişimci, Steve Jobs tarafından doldurulmuş 1973 tarihli bir iş başvurusunu açık artırmaya çıkardı. Fakat açık artırma hem fiziksel ortamda hem de dijital ortamda NFT (non-fungible token) olarak gerçekleştiriliyor.

Steve Jobs'un iş başvurusu, daha önce birkaç kez daha açık artırmaya çıkartıldı. Örneğin 2017 yılında iş başvurusu 18 bin 750 dolara satıldı. 2018'de ise satın alma bedeli 174 bin 757 dolara çıktı. Geçtiğimiz mart ayında ise 222 bin 400 dolara bir kez daha satın alındı. Böylece eser defalarca kez el değiştirdi. Şimdi ise hem fiziksel ortamda hem de dijital ortamda NFT olarak yeni sahibini arıyor.

Açık artırma dün itibarıyla başladı ve bir hafta boyunca sürecek. İsteyenler, eserin hem fiziksel hem de NFT versiyonu için teklif verebilecekler.