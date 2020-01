'Steve Jobs: The Man in the Machine' filmi yarın ABD'de vizyonda

Apple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs'un hayatını konu alan belgesel film, "Steve Jobs: The Man in the Machine" Amerika'da yarın vizyona girecek.

Uzun süre mücadele ettiği pankreas kanserine 6 Ekim 2011'de, 56 yaşındayken yenik düşen Jobs'un biyografisinden yola çıkılarak çekilen filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü belgesel yapımcısı Alex Gibney üstlendi.

"Teknoloji mucidi" olarak anılan Jobs'un azimli ve dürüst imajının dışında "zeki ancak zalim" yönlerinin ele alındığı filmde, ünlü dahinin eski arkadaşlarının açıklamaları, arşiv görüntüleri ve bazı eski Apple çalışanlarının yorumları yer alıyor. Filmin uluslararası gösteriminin de Eylül sonu veya Kasım'da olacağı tahmin ediliyor.

Steve Jobs'un hayatını anlatan diğer bir filmin ise Ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor. "Steve Jobs" ismini taşıyan filmin yönetmenliğini "127 Saat" ve "Milyoner" filmiyle kitleleri etkileyen ve çok sayıda ödül kazanan Dany Boyle yapıyor.

Brad Pitt'in oynadığı "Kazanma Sanatı" ve Mark Zuckerberg'in yaşamının anlatıldığı "Sosyal Ağ" filmlerinin yazarı Aaron Sorkin'in senaryolaştırdığı filmde, "Utanç", "12 Yıllık Esaret" filmlerinin oyuncusu Michael Fassbender ünlü dahiyi canlandıracak.

Jobs'un hayatı 2013'te Joshua Michael Stern'in yönetmenliğini yaptığı, Ashton Kutcher'ın başrolünü oynadığı "jOBS" isimli filmle de beyaz perdeye taşınmıştı.