Steve Jobs dehasının kurbanı mı oldu?

T24 - Apple'ın kurucusu Steve Jobs'la uzun yıllardan beri yakın arkadaş olan Avie Tevanian, Jobs'un, kendisine duyduğu güven ve düşünce yapısı yüzünden kanser tedavisini geciktirdiğini söyledi.



Avie Tevanian, Steve Jobs'da "gerçekliği çarpıtma alanı" bulunduğunu ve bu güçle, insanların imkansız gibi görünen şeyleri başarmalarını sağladığını anlattı.



Jobs'un aynı düşünce yapısı yüzünden, kanser tanısının konmasından sonraki ilk devrede geleneksel tedavi yöntemlerini reddettiği; farklı tedavi yollarını araştırmaya ve özel bir beslenme düzeni uygulama yöneldiği belirtiliyor.



Tevanian, "Steve sıra dışı bir insandı. Hastalığının tedavisi söz konusu olduğunda, geleneksel olmayan yöntemlere başvurmaktan memnundu. Bence, gerçekten de geleneksel olmayan yollarla kendisini iyileştirebileceğine inanıyordu." dedi.

İlk tanı



Apple'ın kurucusu Steve Jobs, pankreas kanseri tanısı konmasından 8 yıl sonra, bu yılın Ekim ayında 56 yaşında ölmüştü.



Jobs, ilk kez kanser tanısı konmasından hemen sonra ameliyat edilmeyi reddetmiş, farklı tedavi yolları aramaktan vazgeçmesi konusunda da ikna edilememişti.



Jobs'la uzun yıllara uzanan arkadaşlığı bulunan ve 2006 yılına dek Apple'ın teknoloji liderliğini yürüten Tevanian, "Steve gibi birisi için, denemekte bir zarar olmayacağını kabul eden insanları bulmak zor değildi. Ben ve eşi dahil, etrafındaki birçok kişi, 'Steve, gel ameliyat ol, bu iş bitsin' diyorduk. Kendisini, her zaman doğru olmayan, her zaman kolay olmayan şeylerin daha iyi olduğuna inandıran biriydi." dedi.



Ürün tasarımında bu düşünce biçiminin, Jobs'un işine yaradığını anlatan Avi Tevanian, şöyle sürdürdü: "Gider, insanlardan gerçekleştirilmesini olanaksız gördükleri birşeyi yapmalarını isterdi. İşin ucunu bırakmaz, 'Evet, tamam, imkansız ama gene de bir denemeni istiyorum" derdi. Ve onun o müthiş iradesi sayesinde insanlar gerçekten de yapılmasını istediği şeyi gerçekleştirirlerdi."

Gecikmek hataydı



Steve Jobs, kansere yakalandığını, 2004 yılında kamuoyuna açıkladı. O yıl nihayet ameliyat olmayı kabul etti ama bu süre boyunca kanser yayılmıştı.



Ameliyatı geciktirmesinin bir hata olduğunu anlayan Stece Jobs, yaşam öyküsünü kaleme alan Walter Isaacson'a, "Daha önceden harekete geçmeliydim." demişti.



Avi Tevanian, Steve Jobs'un bu aşamada işten elini çekmesini beklediğini ama tam tersini yaşadıklarını anlattı. "Daha da fazla çalışmaya başladı. Zamanının sınırlı olduğunu biliyor gibiydi." diyen Tevanian, Steve Jobs'un tamamlanmasını istediği birçok şeyler olduğunu ve üzerinde çalıştığı herşeyin dev boyutlara ulaştığını söyledi.



Süre giden sağlık sorunlarına rağmen Steve Jobs, 2009'daki karaciğer naklinden sonra bile çalışmaya devam etmiş ve nihayet bu yılın Ocak'ında doktor raporu alarak işi bırakmıştı. Jobs, Apple'ın yönetim kurulu başkanlığından ise, geçen Ağustos ayında resmen istifa etmişti.



