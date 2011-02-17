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Yaşam

'Steve Jobs 6 hafta sonra ölecek'

Apple'ın efsanevi patronu Steve Jobs'ın pankreas kanserini yenemediği ve 6 hafta ömrü kaldığı iddia edildi.

17 Şubat 2011 02:00

T24 - Apple'ın efsanevi patronu Steve Jobs'ın pankreas kanserini yenemediği ve 6 hafta ömrü kaldığı iddia edildi.



Sağlığına odaklanacağını söyleyerek bir süre önce genel müdürlük görevini geçici süreyle devreden Apple patronu Steve Jobs’ın durumunun ciddi olduğu, 6 haftalık ömrü kaldığı iddia edildi.

ABD’li tabloid National Enquirer’ın haberine göre Jobs’ın uzun süredir mustarip olduğu pankreas kanseri yeniden vücuduna yayılmaya başladı. Jobs’ın Stanford’da kemoterapi gördüğünü yazan gazete, 1.83 boyundaki yöneticinin kilosunun da 58’e düştüğünü iddia etti.

Gazetede Jobs’ın eşi Laurene Powell ile hastaneden çıkarken görüntülendiği fotoğraflara yer verildi. Fotoğrafları yorumlayan onkolog Gabe Mirkin, Jobs’ın baldırlarında hiç kas kalmadığının görüldüğünü, bunun kalori tükenmesinden kaynaklanıdığını söyledi. Mirkin, kanserin yol açtığı bu durumun ‘ölümcül’ olduğunu savundu.

Fotoğrafları değerlendiren bir başka doktor olan Samuel Jacobson da Jobs’ın ‘ölümün eşiğinde’ göründüğünü, altı hafta kadar ömrünün kalmış olabileceğini söyledi.

Gazete, internete koymadığı fotoğrafları tarayıcıyla kopyalayıp paylaşacaklar için de takip başlattı.


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