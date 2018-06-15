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Ekonomi

Steve Bannon: Kripto para birimleri yıkıcı bir popülizmdir

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Haziran (DHA) – ABD’li yatırımcı ve iş insanı Steve Bannon, kripto para birimlerinin “yıkıcı bir popülizm” olduğunu söyledi

15 Haziran 2018 13:15

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Haziran (DHA) – ABD’li yatırımcı ve iş insanı Steve Bannon, kripto para birimlerinin “yıkıcı bir popülizm” olduğunu söyledi.
New York Times’a göre Bannon ayrıca, kripto para birimlerinin “kontrolü merkezi otoriteden geri alması sebebiyle devrimsel” olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:
\"Bana göre para birimi kontrol altına alındığı anda, bütün bu poliitk eylemler de söz konusu para biriminin kontrolüne sahip olan kişi tarafından kontrol ediliyor. Para biriminin kotrolü herşeyin kontrolüdür.”
Serbest fon yöneticisi ve blok zinciri danışmanı Timothy Lewis, geçen ay ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birim Halka Arzı) ve kripto para birimleri yaptırımlarını tartışmak için Bannon ile bir araya gelmişti.
Lewis, Bannon’ın kripto para birimleri piyasaları konusundaki bilgi birikimine şaşırdığını belirterek, “Belli ki Bannon ödevini yapıp gelmiş” dedi.

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