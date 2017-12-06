Steudtner ödülünü insan hakları aktivistlerine adadı

Türkiye'de Büyükada soruşturması kapsamında tutuklanan ve Ekim sonunda serbest bırakılan insan hakları aktivisti Peter Steudtner Almanya'da Quäker Yardım Vakfı'nın verdiği Barış Ödülü'nü aldı. Ödül Berlin'de yapılan törenle Steudtner'e takdim edildi.

Ödül töreninde, ödülün Seutdner'e barış ve insan hakları alanındaki "cesur ve uzun yıllara dayanan" çalışmalarından ötürü verildiği açıklandı.

Quäker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ulrich Vollmer, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Steudtner'in şiddetin son bulması, barış ve adalet için yaptığı çalışmaları "örnek" diye nitelendirdi. Steudtner'in insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü için mücadele ettiğini vurguladı.

Törene katılan Alman Federal Meclisi eski Başkanı Wolfgang Thierse de Steudtner'e verilen ödülle ilgili yaptığı takdim konuşmasında, Peter Steudtner'in haksız yere tutuklandığını, bu nedenle haklı olarak bu ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Steudtner: Her gün yeniden hücre kontrolü yaşıyorum

Peter Steudtner ise ödülü almasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, ödülünü insan hakları savunucularına adadı. Steudtner, "Ödülümü her gün insan hakları için çalışanlar için alıyorum" dedi. Kendisine yönelen ilginin barış ve insan haklarını savunan ama daha az tanınan çok sayıdaki diğer tutuklulara da verilmesini umut ettiğini söyleyen Steudtner, "Deniz Yücel bana 'çok yakında başaracaksın' demişti. Ben de bunu hala haksız yere tutuklu olanlara söylemek isterdim. Ama ne yazık ki söyleyemiyorum. Ancak ailelerinize ve size şu çağrıyı yapabilirim: Siz başarırsınız ve yalnız değilsiniz" dedi.

Steudtner serbest bırakılmasının üzerinden altı hafta geçmesine rağmen hala cezaevi psikolojisinden çıkamadığını söyledi ve "Her sabah ve akşam hücre kontrolünü yeniden yaşıyorum" dedi.

Quäker Yardım Vakfı tarafından bu yıl ilke kez verilen Barış Ödülü, 2 bin euroluk bir para ödülünü de içeriyor.

Alman siyaset bilimi uzmanı ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner, 5 Temmuz'da Büyükada'daki bir otelde düzenlenen bir seminere katılan insan hakları aktivistleri ile birlikte gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. İnsan hakları savunucuları hakkında "terör örgütüne üyelik” ve "terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla dava açılmıştı. İstanbul'da 25 Ekim'de görülen ilk duruşmada suçlamaları reddeden Steudtner, aynı gün tahliye edilmişti.

DPA/KNA/EPD, HT/BD

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