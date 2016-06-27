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Ekonomi
BBC Türkçe

Sterlin yeni haftaya da düşüşle başladı

AB referandumundan çıkan ayrılık kararının ardından cuma günü sert düşüş yaşayan İngiliz Sterlini yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. Sterlin Asya piyasalarında dolar karşısında yüzde üç daha değer kaybetti.

27 Haziran 2016 07:23

Avrupa Birliği referandumunda çıkan ayrılık kararının ardından sert düşüş yaşayan İngiliz Sterlini yeni haftaya da değer kaybıyla başladı.

Sterlin Asya piyasalarında cuma günkü değerinin de altına indi.

Dolar karşısında %3 daha değer kaybeden sterlinin değeri 1.33 dolara geriledi.

Sterlin euro karşısında da %1,4 değer kaybederek 1.21 euro'dan işlem gördü.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne'un İngiltere'de piyasaları rahatlatabilmek amacıyla sabah erken saatlerde bir konuşma yapması bekleniyor.

Bu Osborne'un perşembe günkü referandum sonrası ilk kamuyou açıklaması olacak.

İngiliz Sterlini cuma günü referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından ABD Doları karşısında 31 yılın en düşük seviyesine gerilemiş ve Euro'ya karşı da yüzde 7,2 değer kaybetmişti.

BBC'ye bilgi veren ekonomistler, sterlinin gelecek aylarda dolar karşısında yaklaşık %10 değer kaybı yaşamasını beklediklerini belirtti.

Britanya'da geçen perşembe günü yapılan AB referandumunda oyların yüzde 52'si ayrılma yönünde (Brexit) çıkmıştı.

Uluslararası Para Fonu IMF'nin Başkanı Christine Lagarde, pazar akşamı yaptığı açıklamada finansal çevrelerin Brexit'in olası etkilerini büyük ölçüde hafife aldığını ancak piyasaların kontrol altında olduğunu söyledi.

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