Sterlin sandık çıkış anket sonuçlarıyla düştü

İngiltere'de dün düzenlenen erken genel seçimler ile sandık çıkış anketlerinin Muhafazakar Parti'nin çoğunluğu sağlayamadığını göstermesi İngiliz Sterlini'nin düşmesine neden oldu.

Sterlin, Ocak ayından beri gün içi en yüksek düşüşünü gerçekleştirdi.

Perşembe akşamı anket sonuçlarının ortaya çıkmasıyla Sterlin, Dolar ve Euro'ya karşı yüzde 2 düşüş kaydetti.

Ancak daha sonra tahminlere göre Muhafazakar Parti'nin azınlık hükümeti kurabileceği ya da İşçi Partisi yönetimi altında daha yumuşak bir Brexit sürecinin yaşanabileceğine dair ihtimaller, Sterlin'in toparlamasını sağladı.

ThinkMarkets'tan analist Naeem Islam, analistlerin bu sonucu beklemediğini söyleyerek, May'in seçimleri kazanmasına rağmen asıl zaferi Corbyn'in elde ettiğini ve bunun ileride Sterlin'in Amerikan Doları karşısında 1,22'ye ilerleyebileceği yorumunda bulundu.

TSİ 08:11'de Sterlin/Dolar paritesi, yüzde 1,56'lık düşüşle 1,2754'te seyrediyor.

Henüz Londra'da piyasaların açılmamış olması sebebiyle işlem hacminin düşük seyrettiği sabah saatlerinde Londra borsası vadelileri yüzde 0,3 düşerken 10 yıllık İngiliz hazine tahvillerinin getirisi 5 baz puan düştü.

Allianz'ın ekonomi analisti Mohamed El-Erian ise piyasaların daha karmaşık bir politikayı fiyatlamaya girişeceği uyarısında bulunuyor.

CMC Markets'tan Michael Hewson ise bu sonuçların İşçi Partisi'nin seçim beyannamesi nedeniyle Sterlin ve Londra borsasında düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Asya piyasalarında Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei endeksi yüzde 0,7 yükselirken MSCI (Morgan Stanley Capital International) Asya Pasifik endeksi ise yüzde 0,2 arttı.