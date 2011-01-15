Steril olmayan ameliyat aletleri hayatlarını kararttı!

T24



KÖR OLMA İHTİMALLERİ

İSYAN ETTİLER



AMELİYAT ALETLERİ DEĞİŞTİRİLMİYOR

Steril olamyan ameliyat aletleri ile yapılan katarakt ameliyatı 8 hastayı kör olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:İzmir'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde, aynı zamanda başhekim yardımcısı da olan Op. Dr. Gökhan Kerci, 10 Ocak günü 8 hastayı peş peşe katarakt ameliyatı yaptı. Aynı gün taburcu edilen hastalar, ertesi gün gözlerinde şişme, yanma, kaşınma ve batma gibi şikâyetlerle tekrar hastaneye müracaat etti. Göz damlası verilerek evlerine gönderilen Musa Meleş (67), Hüdaverdi Gündüz (58), İlhami Yaşa (72), Mehmet Hasdemir (70), Yüksel Altınçubuk (61), Cevriye Enhoş (79), Ramazan Avşar (71) ile ismi açıklanmayan bir hasta, şikâyetlerinin sürmesi üzerine yeniden Op. Dr Kerci'ye ulaştı. Hastaların enfeksiyon kaptığını belirleyen Kerci, 2'sini Bozyaka, 3'ünü Ege Üniversitesi, 2'sini Dokuz Eylül Üniversitesi, birini de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.Gönderildikleri hastanelerde ikinci kez ameliyat edilen hastaların gözlerinin bir daha hiç görememe ihtimalinin büyük olduğu belirtildi. Valilik olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada hastanedeki ameliyatlar da durduruldu ve klinik kapatıldı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan "Göz kliniğinde tespit edilen enfeksiyonun kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Hastalarımızın tedavileri için ne gerekiyorsa yapılıyor" açıklaması yaptı. Ameliyatları yapan Op. Dr. Gökhan Kerci hakkında daha önce de hastalarına ucuz lens takıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na yüksek fiyata fatura ettiği iddiasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle bir ilçe devlet hastanesinde görevlendirilen Kerci'nin, birkaç ay sonra İzmir'deki görevine geri döndüğü öğrenildi.Mehmet Hasdemir (70): Sivas'tan tedavi için gelmiştim. Bu yaştan sonra dünyam karardı. Sağ gözüm artık hiçbir şey görmüyor. Doktor et keser gibi bir günde sekizimizi birden ameliyat etti. Şimdi bana dünyaları verseler faydası yok.Yüksel Altınçubuk (61): Ameliyattan sonra gözüm görmeyince 2'inci kez ameliyat oldum. Ancak doktorlar 'biz bu durumla başa çıkamayız' diyerek beni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Burada da 3 saat süren ameliyat geçirdim. Ancak hâlâ ağrılarım var ve sol gözüm görmüyor. Şikâyetçiyim.Ayten Islah (Ameliyat olan Cevriye Endoş'un (79) kızı): Annem hâlâ göremiyor. Doktorlar bundan sonra da göremeyeceğini ifade ediyorlar. Bize enfeksiyondan sonra hastamızın görme kaybını yitirdiğini, bundan sonra yapılacak ameliyatların ise sadece gözün olduğu yerde çürümemesi için yapıldığını söylediler.Musa Meleş (67): Doktor Gökhan Kerci'ye niye enfeksiyon kaptığımızı sorunca, Avrupa'dan gelen ilaçların içinde fazla su olduğu için kaptığımızı söyledi. Görme yetimi kaybedersem davacı olacağım.Hüdaverdi Gündüz: Daha önce de aynı hastanede diğer gözümden ameliyat oldum. O gözüm sağlıklı. Diğer gözüm ise enfeksiyon kaptı. Gözümün üzerindeki pamuğu açınca göremediğimi fark ettim.Opr. Dr. Safiye Küçükgül (Göz Hastalıkları Uzmanı): Katarakt operasyonlarında kullanılan kornea bıçakları ile fako cihazı uçlarının her operasyonda değiştirilmesi, bazı bıçakların kullanma kılavuzlarına göre kullandıktan sonra en az iki saat sterilizasyon yapılması ve en fazla 3 kez kullanılması gerekiyor. Ancak göz ameliyatlarında maliyeti düşürmek amacıyla fako ucunu veya kornea bıçağını hiç değiştirmeden ameliyat yapılabiliyor. Böyle olunca ilk hastada kullandığın bıçakta üreyen bakteri diğer hastalara bulaşıyor.Prof. Dr. Erdener Özer (İzmir Tabip Odası Başkanı): Yaşanan olayda doktor hatası varsa da doktorun arkasında durmayız. Hata varsa mutlaka cezası verilmeli. SGK'nın ücretlendirme politikası kamu ve özel hastanelerdeki doktorları düşük maliyetli ameliyatlar yapmaya itiyor. Bu sistem doktorları, düşük kalitede malzeme kullanmaya, sterilizasyon koşullarına uymamaya itiyor.Ege Üniv. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Tansu Erakgün: 3'ü çarşamba günü bize sevk edildi. Hastalarda 'endoftalmi' denen ve katarakt ameliyatı sonrasında gelişen enfeksiyon bulunduğunu belirledik. Bu enfeksiyonun görülme oranı binde 4-6'dır. Vaka sayısının aynı olması ve enfeksiyonun da aynı gün görülmesi, hastanenin ameliyathanesinde sterilizasyon arızası olabileceğini gösteriyor. Antibiyotik iğnesi ve damla tedavisi uyguluyoruz. Ancak tamamen görme kaybı da olabilir.