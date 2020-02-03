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Yaşam

Stephen King, 'yanlış bilgi seli' nedeniyle Facebook'u bıraktığını duyurdu

"Kişisel verilerin korunduğuna da güvenmiyorum"

03 Şubat 2020 08:24

Yazar Stephen King, yayılan yanlış bilgiler, siyasi reklamlar ve kişisel verilerin korunduğuna dair şüphesi olduğu için Facebook'u bıraktığını açıkladı. King, sevenlerini Twitter'da kendisini takip etmeye davet etti.

King, Facebook'u bıraktığını Twitter'da bir paylaşım yaparak duyurdu. King, "Facebook'u bırakıyorum. Siyasi reklamlara izin verilen yanlış bilgiler seliyle rahat edemiyorum ayrıca kişisel verilerin korunduğuna güvenmiyorum. Beni isterseniz Twitter'dan takip edin" yazdı. 

Korku türünde kitaplarıyla tanınan Stephen King'in yaptığı paylaşımdan sonra Facebook hesabı silindi.

King, daha önce ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert eleştirileriyle de gündeme gelmişti. 

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