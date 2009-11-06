Stephen King Playboy'a şiir yazdı

Dergi kasım sayısında çizgi karakter Marge Simpson’ı ‘kapak kızı’ yaparak dikkatleri çekmişti. Bir başka ünlünün de sayfalar arasında gizlendiğiyse günler sonra ortaya çıktı. Erotik dergide şair kimliğiyle yer alarak ender rastlanan bir çıkış yapan King’in ‘The Bone Church’ (Kemik Kilisesi) adlı şiiri, vahşi bir ormanda yapılan talihsiz bir keşfin hikâyesini anlatıyor.‘Orada yeşil alana giren otuz iki kişiydik/Ve sadece üç kişi onun üzerinde yükseldi/Otuz gün boyunca yeşillikteydik/Sadece birimiz geri geldi’ dörtlüğüyle başlayan şiir, ‘Ekip ateş yüzünden öldü, sülükler ve yılanlar tarafından öldürüldü/Sadece üçü Kemik Kilisesi’ne ulaştı’ dizeleriyle sürüyor.Aslında Playboy’un şaşırtıcı biçimde güçlü bir edebi geçmişi de var. Şimdiye kadar John Irving, John Updike, Vladimir Nabokov ve Margaret Atwood gibi birçok edebiyatçının yazılarını yayımlayan dergi 1989’da yine King’le bir söyleşi de yapmıştı. Şimdi King hayranları kapış kapış Playboy alıyor. Bir hayranı King’in internet sitesinde, “Daha önce hiç böyle bir dergi almamıştım. Neyse ki çekineceğimi bildiğinden karım benim için bir tane almış!” diyor.