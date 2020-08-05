Stephen King'in yeni gerilim romanı 2021'de çıkacak

Gerilim yazarı Stephen King 2021'de yeni bir polisiye roman çıkaracak. Yeni romanın konusu, mezardan cinayet işlemekle tehdit eden ölü bir katili durdurmakla görevlendirilmiş, olağandışı bir yeteneğe sahip bir çocuk olacak.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Stephen King, gelecek kitabının kapağının fotoğrafını paylaşarak haberi verdi. Later'ı Mart 2021'de Hard Case Crime yayınevi yayımlayacak. Hard Case Crime, King'in önceki iki kitabı Eğlence Parkı'nı (Joyland) 2013'te, Colorado Kid'i 2005'te basmıştı.

Romanın kahramanı Jamie Conklin "olağandışı yeteneklere" sahip bir genç. Bu yetenekler sayesinde Jamie "başka kimsenin göremediği şeyleri görüp başka kimsenin öğrenemeyeceği şeyleri öğrenebiliyor." New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) bir dedektif Jamie'den mezardan cinayet işlemekle tehdit eden ölü bir katili yakalamasına yardım etmesini istiyor.

Kitaptan kısa bir bölüm yayınevinin internet sitesinde erişime açıldı.