Stephen King, homofobiyi yazdı

ABD’li yazar Stephen King, “Elevation” isimli son kitabında homofobiyi anlatıyor.

Daha çok korku ve gerilim romanlarıyla tanınan Stephen King “Elevation”da küçük bir kasabada lezbiyen çifte yönelik homofobi ve homofobi ile mücadeleyi ele alıyor.

Konusu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletindeki Castle Rock kasabasında geçen hikâyenin ana kahramanı Scott’ın başı lezbiyen komşularının köpeği ile derttedir. Scott’ın lezbiyen komşularıyla arası iyi değildir ancak bu çiftin kasabada restoran açma girişiminin homofobik bir engelle karşılaşması onu lezbiyen çiftin yanında durmaya mecbur bırakır.

“Elevation”da yazar okuyucusunu hem kasabalının hem de Scott’un homofobisi ile yüzleştiriyor.