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Bilim / Teknoloji

Stephen Hawking'ten korkutan tahmin: İnsanlığın yeni bir yuva araması gerekecek

Ünlü fizikçi Hawking, küresel ısınmanın olası etkilerine dair tahminlerini paylaştı

12 Ocak 2018 04:16

'Stephen Hawking'in Favori Yerleri' belgeselinin yayınlanan 2. bölümünde ünlü fizikçi küresel ısınmanın devam etmesinin Dünya'da yaşamayı dayanılamaz kılacağını iddia ederek, "200-500 yıl sonra insanlığın kendine yeni bir yuva araması gerekecek" dedi.

Hawking, sera etkisi sorununun çözülememesi halinde Dünya'nın Venüs'ün kaderini yaşayacağını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Hawking ayrıca "İklim değişikliğinin olmadığını savunan biriyle karşılaştığında onlara Venüs'e gitmelerini söyleyin. Yolculuk masraflarını ben karşılarım" dedi.
 

“İnsanlığın yeni bir yuva araması gerekecek”
 

Nitekim NASA'nın 2002 tarihli araştırmasına göre, Venüs gezegeni 4 buçuk milyar yıl önce Dünya gibi üzerinde su ve bitkilerin bulunduğu bir gezegendi, ancak ısınmanın etkisiyle okyanuslar buharlaştı ve günümüzdeki halini aldı.

Sera gazının etkisi gezegen yüzeyindeki sıcaklık 462 santigrat dereceye yükseldi. Hawking, Dünya'nın yaşının 4.5 milyar yıl olduğunu göz önünde bulundururarak, insanlığın 200-500 yıl sonra kendine yeni bir yuva aramasının gerekeceğini savundu.

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