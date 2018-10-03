Stephen Hawking'in ilk eşinden Oscar ödüllü "Her Şeyin Teorisi" filmine eleştiri: Hikâyeye sadık kalmadılar

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Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

Ünlü fizikçi Stephen Hawking’in ilk eşi Jane Hawking, evliliklerini konu alan ‘’Her Şeyin Teorisi’’ adlı filmi ağır bir dille eleştirdi.

Jane Hawking İngiltere’de bir edebiyat festivalinde yaptığı açıklamada, yapımcıların verdikleri kitaba sadık kalma sözünü tutmadıklarını söyledi.

Hawking’in açıklamaların göre sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanan film, ikilinin evliliği hakkında bir çok önemli detayı atlıyor. ‘’Film hayatımızın sadece Cambridge’deki kısmını anlatıyor ve üzülerek söylüyorum ki beraber yaptığımız bir çok seyahati göz ardı ediyor.’’ diyen Jane Hawking, açıklamasının devamında kitabının önemli bir parçası olan üç çocuk ve engelli eşi ile seyahatin zorluklarının da film dışı bırakıldığını belirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hawking, yapımcıları yapılan hatalar hakkında uyardığını ancak dikkate alınmadığını belirtti ve "Film’de eğer hata yapılırsa, o hataların ölümsüzleştireleceğini biliyordum ve nitekim öyle oldu. Bu olasılığı çok rahatsız edici buldum ve olmasını istemedim. Asla filmlerde gördüklerinize inamayın" diyerek sitem etti.

Ne olmuştu?

Jane Hawking, film ilk çıktığında yaptığı açıklamada hikayeyi 2 saate sığdırmak için bazı fedakarlıklar yapmları gerektiğini, fakat filmi ana hatlarıyla beğendiğini belirtmişti. 2014 yılında ‘’Her Şeyin Teorisi’’ filmi yorumcular tarafından çoğunlukla olumlu geri dönüş alırken, bazı yorumcular Jane karakterinin ikinci planda kalmasını eleştirmişti. Stephen ve Jane Hawking çifti, Stephen’ın bakıcısı ile kaçması sonrasında 1995 yılında boşanmıştı.

Hawking daha önce yaptığı bir açıklamada arkadaşları ve ailesinin filme dahil edilmemesinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.

Jane Hawking’in ‘’Sonsuzluğa Yolculuk’’ adlı anı kitabından esinlenilen film ilk olarak 2014 yılında seyirci karşısına çıkmış ve bir Oscar ödülü kazanmıştı.