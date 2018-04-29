Stephen Hawking: Trump Dünya'yı Venüs'e çevirebilir

Fizikçi Stephen Hawking, Donald Trump'ın ABD'yi Paris Anlaşması'ndan çekmesinin küresel ısınmayı geri dönüşü olmayan bir noktaya taşıyabileceği uyarısında bulundu.

75. doğum günü etkinlikleri kapsamında BBC'ye konuşan Hawking, dünyanın Venüs gezegenindekine benzer bir sera etkisiyle 250 dereceye kadar ısınabileceği ve gökten sülfürik asit yağabileceği uyarısında bulunurken, benzer senaryolar nedeniyle insanlığın soyunu devam ettirmek için başka bir gezegeni kolonileştirmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilme kararı Avrupa'dan Asya'ya kadar pek çok ülkenin tepkisini çekmişti.

Paris İklim Anlaşması, ülkelerin karbon salımlarını kısıtlayarak küresel ısınmayı sınırlandırma amacı taşıyordu.

"Geri dönülmez noktanın çok yakınındayız. Trump'ın bu adımı bu noktayı aşmamızı sağlayabilir. Bu durumda dünyaya önleyebileceğimiz bir zarar vermiş oluruz ve doğal yaşamı hem kendimiz hem de çocuklarımız için tehlikeye atarız" diyen Hawking, önümüzdeki bin yıl boyunca insanların Dünya'dan başka bir gezegeni kolonileştirmemesi durumunda yok olacağı öngörüsünde bulundu.

Cambridge profesörüne göre iklim değişikliği insanlığın önündeki en büyük tehditlerden biri.

Gelecek hakkında karamsar olduğunu açıklayan Hawking "Evrimsel sürecin insan genlerinin içine kıskançlık ve agresifliği yerleştirmiş olmasından korkuyorum. Çatışmalar azalma belirtisi göstermiyor, kitle imha silahları ve askeri teknoloji bunu felaket noktasına taşıyabilir. İnsanlığın en iyi umudu uzayda bağımsız koloniler kurmak" diye konuştu.

Brexit hakkında da açıklamalar yapan akademisyen, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının İngiltere'nin araştırma yürütmesine kalıcı zarar vereceği görüşünde:

"Bilim işbirliği içinde yapılır, bu yüzden ayrılığın etkisi çok kötü olacak ve İngiltere'deki bilimi izole ve içe kapanmış bir hâle getirecek."

75. yılını kutlayan Hawking, BBC'nin insanlığa bıraktığı en büyük mirasının ne olduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"75 yaşına ulaşacağımı hiç düşünmezdim, bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum.

"Sanırım en büyük keşfim, karadeliklerin aslında tamamen kara olmadığını bulmaktı. Kuantum etkileri nedeniyle sıcak cisimler gibi enerji yayıyorlar. Termodinamik yasaları ve kuantum yasalarının etkileşiminden kaynaklanan bu sonucu kimse tahmin etmiyordu. İlerde kuantum mekaniği ile genel görelilik arasındaki çelişkileri aşmak için bundan faydalanılacağını düşünüyorum."

Mümkün olsa hangi doğum günü hediyesini isteyeceği de sorulan Hawking, kendisinde 21 yaşında teşhis konuşan motor nöron hastalığının tedavisini, en azından ilerlemesinin engellenmesini isteyeceğini söyledi:

"21 yaşında bana teşhis koyulduğunda 2-3 yıl içinde öleceğimi söylediler.

"54 yıl sonra daha güçsüz ve tekerlekli sandalyede olsam da çalışmaya ve bilimsel makaleler yazmaya devam edebiliyorum. Ama bu zorlu bir süreç oldu, arkadaşlarımın, ailemin ve iş arkadaşlarımın desteği olmasa bunu başaramazdım."