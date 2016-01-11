Stephen Hawking: Teorimi kanıtlamaya yaklaştım, Nobel alabilirim

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, kara deliklere dair teorisini kanıtlamaya yaklaştığını ve sonunda Nobel ödülünü alabileceğini söyledi.

soL’un haberine göre Hawking, Londra'da Royal Institution'da yaptığı konuşmasında kara deliklerin radyasyon yaydığına dair teorisini kanıtlamaya yaklaştığını ve sonunda Nobel ödülünü alabileceğini söyledi.

Hawking, radyasyonu doğrudan gözlemleyemese bile kütle çekimsel dalgalar üzerinden gözlemleyebileceğini açıkladı.

Nobel ödülünün verilmesi için teorilerin deneysel olarak kanıtlanması gerekiyor.