Stephen Hawking: İnsan ırkının geleceği yok, iklim değişikliği dünyanın sonunu getirecek

Dünyaca ünlü bilim adamı Stephen Hawking, Oxford Üniversitesi'nde yaptığı 'The Origin of the Universe' (Evrenin Kaynağı) adlı konuşmada; insanoğlunun bin sene sonra yeryüzünden tamamen yok olacağını savundu. Hawking'e göre, dünyadaki yaşam; aniden meydana gelecek bir nükleer savaş, genetik olarak değiştirilmiş bir virüsün yaratılması ya da giderek artan yapay zekâ tehdidi nedeniyle sona erebilir.

Hürriyet'te yer alan habere göre; son 50 yılda insanoğlunun evrenle ilgili bilgisinin kayda değer ölçüde arttığını belirten Hawking, “Ufacık bir katkım olduysa ne mutlu bana. Bilim insanlarının büyük bir heyecan ve tutkuyla devam ettirdiği deneyler, evreni çok daha iyi anlamamızı sağlayacak. Cosmos gibi süper bilgisayarların da yardımıyla evrende milyonlarca galaksinin haritasını çıkarabileceğiz. Böylece evrendeki yerimizi de daha iyi anlayacağız" dedi.

Hawking, "Kim bilir belki bir gün yer çekimi dalgalarını Büyük Patlama'nın kalbine bakmak için kullanmayı da başarabiliriz. Ancak aynı zamanda insanlığın geleceği için kendimize başka bir gezegende yer aramaya da devam etmek zorundayız. İklim değişikliği, yavaş yavaş Dünya'da yaşamın sonunu getirecek. Yaşanacak başka bir gezegen bulamamamız halinde insanoğlunun, narin gezegenimizde bin yıl daha ayakta kalabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Gözünüz gökyüzünde olsun"

Gençlere evrenin gizemlerini çözmeye çalışmaları önerisinde bulunan Hawking, sözlerine şöyle son verdi:

"Gözünüz yerde değil, gökyüzünde, yıldızlarda olsun. Gördüğünüz şeyi anlamaya, açıklamaya çalışın. Meraklı olun. Ne kadar zor olursa olsun başarabilirsiniz. En önemli şey, vazgeçmemektir"

Cambridge Üniversitesi’nde öğrenciyken yakalandığı motor nöron hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) nedeniyle hareket edemeyen ve konuşamayan Hawking, iletişim kurabilmek için bilgisayar teknolojilerinden yararlanıyor.

Hawking'in "Zamanın Kısa Tarihi" adlı kitabı, dünya genelinde 10 milyondan fazla satmıştı.

ALS, beyin ile omurilikte bulunan ve kasları kontrol eden sinir hücrelerine zarar veriyor. Henüz tedavisi bulunmayan ALS'ye yakalanan hastaların sadece çok küçük bir kısmı, 10 yıldan uzun süre yaşıyor.