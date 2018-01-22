Stephen Hawking: İnanmıyorsanız Venüs'e gidin!

"Stephen Hawking’in Favori Yerleri" belgeselinin yayınlanan 2’nci bölümünde Fizikçi Stephen Hawking küresel ısınmanın Dünya’da yaşamı dayanılamaz hale getireceğini söyledi. Hawking, sera etkisi sorununun çözülememesi halinde Dünya’nın Venüs’ün kaderini yaşayacağını belirtti. Ünlü bilim adamı, iklim değişimine inanmayanların Venüs yolculuğunu kendisinin üstleneceğini söyledi.

Hawking belgeselin ikinci bölümünde bir gezegene dair kötü bir sonucun ortaya nasıl çıkabileceğini anlatmak için Venüs örneğini gösterdi.

Hawking'in belirttiği üzere Venüs, pek çok açıdan Dünya'ya benziyor. Komşu gezegenimiz Dünya ile neredeyse aynı boyutta, Güneş'e biraz daha yakın ve bir atmosfere sahip. Bu yüzden de ünlü fizikçi, bir miktar CGI kullanımı ile Venüs'ü incelemek için bir ziyarette bulunuyor.

Ancak bu ziyaretin daha en başlarında Venüs'teki basıncın, Dünya'dakinin 90 katı – "bir denizaltıyı ezmek için yeterli" – olduğunu görüyor. Sıcaklık ise 480 santigrat derece civarında yer almakta. Bilim adamının belirttiği üzere sera gazlarının kontrolden çıkmasının sonucu bu olmakta ve Hawking, bizim gezegenimizin sonunun da bu olabileceğinden endişeleniyor.

Yapılan hesaplamalar ve önerilere göre bundan 4.5 milyar yıl önce Venüs de Dünya gibi suya sahipti. Ancak gezegenin ısınmaya başlaması ile atmosferdeki su buharı miktarı arttı. Bunun sonucu olarak daha fazla ısı gezegende hapis kaldı ve bu da daha fazla suyun buharlaşmasına yol açtı. Bu döngü, gezegendeki bütün okyanuslar kuruyana kadar devam etti.

Hawking kaliteli uzay giysisi ve uzay aracı – SS Hawking – sayesinde Venüs ziyaretinden zarar almadan geri dönmüş olsa da, bilimsel verileri reddedenler için biraz acı olabilecek bir çözüme sahip: "İklimi reddeden biri ile bir sonraki karşılaşmanızda, onlara Venüs'ü ziyaret etmeyi söyleyin. Masrafları ben karşılayacağım."

Hawking uzun bir süredir, gezegenimize çok kötü davrandığımızı, ve kısa bir süre sonra gezegeni terk etmek zorunda kalabileceğimizi söylemekteydi. Ancak ABD de dahil olmak üzere bazı ülke liderlerinin, bu kavurucu sıcaklıklardan Hawking kadar korkmadığı görülebiliyor.