Stephen Hawking: Evreni çözeriz ama kadınları asla

Motor nöron hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren ünlü fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking, “Fizikte doktora yaptım. Evrenle ilgili bazı sırlara ışık tutacak teoriler ürettim. İnsanoğlu gelecekte de evrenin sırlarını çözmeye devam edecektir" dedi. Hawking, "Ancak tüm bunlara rağmen benim için en büyük gizem hâlâ kadınlar. Sanırım evreni çözebiliriz ama kadınları asla” ifadelerini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Evrendeki kara deliklerle ilgili teorileriyle kozmoloji alanında birçok bilinmeyenin kapısını aralayan ünlü İngiliz bilim insanı Stephan Hawking sosyal paylaşım sitesi Reddit’in online etkinliğine katıldı. Sitenin kullanıcılarına ünlülere soru sorma imkânı tanıyan “Ask Me Anything” isimli online oturumunda Hawking kendisine yöneltilen bir soruya belki de hayatının itirafıyla cevap verdi.

Cambridge Üniversitesi’nde uygulamalı matematik ve teorik fizik bölümünün de başkanı olan Hawking, ‘Hayatta ilginç bulduğunuz en büyük gizem nedir’ sorusuna “Fizikte doktora yaptım. Evrenle ilgili bazı sırlara ışık tutacak teoriler ürettim. İnsanoğlu gelecekte de evrenin sırlarını çözmeye devam edecektir. Ancak tüm bunlara rağmen benim için en büyük gizem hâlâ kadınlar. Sanırım evreni çözebiliriz ama kadınları asla” yanıtını verdi. Hawking 30 yıl evli kaldığı Jane Wilde’dan 1995′te boşanmış aynı yıl evlendiği bakıcısı Elaine Mason’dan da 2006′da ayrılmıştı.

YAPAY ZEKÂ İNSANI GÖZ ARDI EDERSE…

Hawking oturum sırasında yapay zekâ ile ilgili sorulara da ilginç yanıtlar verdi. Hawking, yapay zekânın insanı kasıtlı olarak yok etmeye çalışmaktan çok, onu göz ardı edebileceğini ve bu nedenle risk oluşturacağını belirtti. Hawking, “Gerçek risk yapay zekânın kötü niyetli olması değil, rekabetçi olması. Yapay zekâ kendi amaçlarını gerçekleştirmekte insanla çelişkiye düşerse ve bu bizler için iyi olmayacaktır” diye konuştu.