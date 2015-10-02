Stephen Hawking: Dünya dışı varlıklar, insanlığın sonunu getirebilir

Dünyanın en ünlü fizikçisi ve kozmoloğu olarak bilinen Prof. Stephen Hawking, “Spain’s El Paris” ile yaptığı röportajda uzaylılarla ilgili konuştu. Hawking, matematiksel olarak ‘dünya dışı varlıkların var olduğunu belirterek, dünya dışı varlıkların dünyayı keşfetmesinin insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulundu.

‘NASA su buldu’

Ayrıca bu varlıkların “göçebe” tabir edilen bir kısmı, yaşam alanlarını tükettiği için, uygun bir gezegen arayışında olabilecekleri ve eğer dünya onlar için uygun olacaksa, bu durumun dünyanın işgali ile sonuçlanabileceği olasılığının mevcut olduğunu belirtti. Röportaj sırasında, bu durumun paranoyak bir yaklaşım olarak değerlendirilebileceğini kabul eden Hawking, son günlerde NASA tarafından yapılan, Mars’ta su bulunduğu açıklamasını, konu ile benzetmeyi uygun buldu.

‘Uzayı keşfedin’

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hawking, insanlığın kendi sonunu kendinin getireceğini de vurguladı. Bu durumun doğal afetler veya nükleer savaşlar ile olabileceğini öngören Hawking, insanlığın oluşturacağı bu yıkımın, “Tanrı” ile ilgili olmadığını da aktarmayı tercih etti. Kendi düşüncesinin, ünlü Fizikçi Einstein gibi olduğunu ve Evren’in geçmişinin, Doğa Kanunları ile açıklanabileceğini de söyleyen Hawking, bu konuda yine Tanrı’dan beklenti içinde olmanın gerekmediği yineledi. Son olarak Stephen Hawking, durum her ne olursa olsun matematiğin gösterdiği yolda, insanlığın evrenin başka bir ucunda yaşam alanı bulması zorunluluğunun olduğunu, aksi halde Dünya yaşamının öyle ya da böyle kaynaklarını tüketeceğini anlattı. Hawking’in son sözleri ise, “Uzay’ın derinliklerine gidin ve bakir gezegenleri bulun” şeklinde oldu.