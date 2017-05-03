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Bilim / Teknoloji

Stephen Hawking: Dünya’yı 100 yıl içerisinde terk etmeliyiz

Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor

03 Mayıs 2017 16:25

İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, dünyanın geleceğiyle ilgili uyarılarda bulundu.

2117 yılına kadar dünyayı terk etmemiz gerektiğini söyleyen İngiliz bilim insanı, buna gerekçe olarak nükleer savaş ihtimallerini, küresel ısınmayı ve genetik olarak tasarlanan virüsleri gösterdi. 

75 yaşındaki Hawking, daha Dünya'yı tehdit edebilecek önce de asteroidler ve aşırı nüfus artışı konusundaki endişelerini dile getirmişti. 

Eski bir öğrencisi olan Christophe Galfard ile Dünya'yı gezecek olan Hawking, insanlığın Uzay'da yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmasının yollarını araştıracak.

Ünlü İngiliz bilim adamı Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyor. Vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan, kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından birini kullanarak komut veren Hawking, bu şekilde günde yaklaşık 2 bin 500 kelimeyle iletişim kuruyor ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmaları 40'ın üzerinde dile çevrilen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor.

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