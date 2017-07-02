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Spor

Stephen Curry'nin 'astronomik' geliri: Dakikada 10 bin 213 Dolar!

Oyuncuya ödenecek bu rakam, NBA tarihinin en yüklü kontratı olacak

02 Temmuz 2017 17:08

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors'ın formasını giyen Stephen Curry, kulübüyle olan sözleşmesini 'astronomik' rakamlarla uzattı. Curry'nin menajeri Jeff Austin, Golden State ile 5 yıllığına geçerli olmak üzere 201 milyon dolarlık kontrat uzatma anlaşması yaptıklarını açıkladı. Curry, yapmış olduğu sponsorluk anlaşmaları, reklam ve imaj hakları da hesaba katıldığında gelecek sezon sahada kaldığı her 'bir' dakika için 10.213 Dolar kazanacak. Oyuncuya ödenecek bu rakam, NBA tarihinin en yüklü kontratı olacak.

Yıllık olarak 40 milyon 200 bin dolar kazanacak 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, 1 maçın süresi toplamında 490 bin 243, 1 çeyrekte 122 bin 560, dakikada 10 bin 213 ve saniyede 170 Dolar kazanacak.

1.91 boyundaki 29 yaşındaki all-star gard, takımının şampiyonluk için çıktığı final serisinde maç başına 28 dakika; 21 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalma ortalamasıyla oynadı.

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