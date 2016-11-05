Stephen Curry'nin 157 maçlık serisi bitti!

NBA'de Golden State Warriors'ın deplasmanda Los Angeles Lakers'a 117-97'lik skorla mağlup olduğu maçta yıldız oyuncu Stephen Curry'nin 2 yıllık serisi de son bulmuş buldu. Curry, normal sezonda tam 157 maç sonra bir karşılaşmayı üç sayı isabeti bulamadan tamamladı.

Play-off turları da hesaba katıldığında 196 maça çıkan bu muhteşem seri, Staples Center'da sona erdi. Bu serisiyle NBA tarihine geçen Curry, son olarak 11 Kasım 2014 tarihinde oynanan San Antonio Spurs maçında 3 sayılık basket kaydedememişti.

10'da sıfırla oynadı

Lakers karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden yaptığı 10 denemeden de sonuç alamayan Curry, bu oranla kariyerindeki en kötü üç sayılık atış karnesine de ulaştı.



ESPN verilerine göre, Curry'nin daha önce bu kadar çok üç sayılık atış deneyip isabet bulamadığı bir maç olmamıştı.

Stephen Curry, Los Angeles Lakers karşısında maçı 13 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla tamamladı.