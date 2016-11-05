Chicago Bulls'u 'eski'ler yıktı: 117-104

Bu yazın en önemli takasına imza atan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta New York Knicks deplasmanda Chicago Bulls‘u 117-104’lük skorla geçti.

Joakim Noah eski takımına karşı sezonun kendi adına en iyi performansını sergilerken, Derrick Rose da gösterdiği performansla galibiyette önemli rol oynadı.



Sezona 3-0’lık başlangıç yapan Bulls ise Celtics’ten sonra Knicks karşısında kaybederek, üst üste 2 maçtan yenik ayrılmış oldu.

Knicks‘te Joakim Noah 16 sayı-9 ribaunt-4 asistle maçı tamamlarken, Derrick Rose 15 sayı-11 asist-7 ribaunt, Kristaps Porzingis 27 sayı-5 ribaunt, Carmelo Anthony 25 sayı-7 ribaunt-4 asistle oynadı.

Bulls‘ta Dwyane Wade’in 35 sayı-10 ribauntluk müthiş performansı yeterli olmazken, Jimmy Butler 26 sayı-5 ribaunt, Rajon Rondo 4 sayı-5 asist-5 ribaunt ve benchten gelen Nikola Mirotic 14 sayı-6 ribaunt yaptı.

NBA'de günün sonuçları

Washington Wizards 95 - 92 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 95 - 99 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 96 - 87 Miami Heat 87

Memphis Grizzlies 88 - 99 L. A. Clippers

New Orleans Pelicans 111 - 112 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 95 - 105 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 86 - 100 San Antonio Spurs

L. A. Lakers 117 - 97 Golden State Warriors.