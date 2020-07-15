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Pazar günü yapılan Styrian Grand Prix'i kazanan Lewis Hamilton'ın arabasını yapan Mercedes'i temsilen poduma çıkan Stephanie Travers, bir Formula 1 podyumuna çıkan ilk siyah kadın oldu.

Formula 1'de Grand Prix kazanan pilotun takımı, podyuma arabayı yapan ekibi temsilen seçtiği bir mühendisi gönderiyor.

6 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, yarıştan sonra Travers'ın fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Bu çok önemli bir an. Bu benim takım arkadaşlarımdan biri olan Stephanie. Kendisi ekibimizin pist kenarı sıvı mühendislerinden. O, pazar günü bir F1 podyumuna çıka ilk siyah kadın oldu" yazdı.

Formula 1'in ilk siyah dünya şampiyonu olan Hamilton, sporda azınlıkların daha çok rol alabilmesi ve ırkçılığa karşı sessiz kalınmaması için motor sporlarının de-facto elçisi haline gelmişti.