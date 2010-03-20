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Yaşam

Stephanie Seymour fiziğiyle göz kamaştırdı

20 Mart 2010 02:00

T24 - Bir zamanların ünlü modeli yaşına rağmen fiziği ile gençlere taş çıkarıyor.


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80'li yılların ünlü mankenlerinden Stephanie Seymour, St. Barts'taki tatili sırasında çekilen fotoğraflarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.


Dört çocuk annesi olan 42 yaşındaki Seymour, formda vücuduyla hala güzelliğini muhafaza ettiğini kanıtladı.


Seymour'un Tommy Andrew ile yaptığı ilk evliliğinden bir, şu sıralar boşanmak üzere olduğu Peter Brant'la evliliğinden ise üç çocuğu bulunuyor.

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