Stephane M'Bia'dan Trabzonspor'u şaşırtan açıklama

Sevilla’nın Kamerunlu oyuncusu Mbia, bordo-mavili kulüple anlaşamadığını açıkladı.

Sevilla’nın Kamerunlu oyuncusu Stephane M'Bia, Trabzonspor ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

Fransız spor gazetesi L’Equipe’in telefonla ulaştığı 29 yaşındaki futbolcu, ''Trabzonspor ile anlaşmadım. Gidip tesisleri gezdim, yöneticilerle görüştüm, ancak bir anlaşmaya varamadık'' dedi.

L’Equipe gazetesi iki sezonda Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan tecrübeli oyuncunun Almanya’dan Borussia Dortmund ve İtalya’dan Inter ile pazarlık masasına oturacağını iddia etti.