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Spor

Stephane Mbia, Türkiye'ye geri döndü

28 Ocak 2022 15:26

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda forma giyen Stephane Mbia, 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile anlaştı.

Spor Toto 1. Lig takımı Tuzlaspor, Türkiye'de daha önce Trabzonspor 'da oynayan ve son olarak İspanya 2. Lig ekibi Fuenlabrada forma giyen Stephane Mbia ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Mbia hafta sonunda Türkiye'de olacak.

6 milyon Euro bonservise satıldı 

2015-2016 yıllarında bordo-mavili formayı giyen 35 yaşındaki Kamerunlu yıldız 6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Çin takımı HB CFFC'ye transfer olmuştu.

Stephane Mbia bu sezon İspanya 2. Ligi ve Kral Kupası'nda 12 maçta görev aldı.

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