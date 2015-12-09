T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier'den Riyad toplantısına destek

Suudi Arabistan'ın çağrısıyla düzenlenen Riyad toplantısına çeşitli muhalif grupların temsilcisi 100'den fazla Suriyeli katılıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier toplantıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

09 Aralık 2015 10:40

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye krizine çözüm aramak amacıyla bugün Riyad'da düzenlenen toplantıyı bölgenin barışa kavuşturulması için bir fırsat olarak niteledi.

Toplantıyla ilgili görüşlerini "Frankfurter Rundschau" gazetesine açıklayan Steinmeier, "terör örgütü IŞİD'in askeri, insani ve öncelikle siyasi adımları kapsayan uzun vadeli bir stratejiyle yenilebileceğini" vurguladı.

Suriyeli muhalifler toplanıyor

Suudi Arabistan'ın çağrısıyla düzenlenen Riyad toplantısına çeşitli muhalif grupların temsilcisi 100'den fazla Suriyeli katılıyor. Viyana süreci kapsamında düzenlenen toplantı, 5 yıldır devam eden Suriye iç savaşına son verilmesini hedefliyor. Viyana'da üzerinde uzlaşılan yol haritası iç savaşın tarafları arasında müzakerelerin ardından bir geçiş hükümeti kurulmasını ve 18 ay içinde genel seçim yapılmasını öngörüyor.

Yabancı savaşçı sayısı ikiye katlandı

Öte yandan Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren aşırıcı gruplar bünyesindeki yabancı savaşçı sayısının geçen yıldan bu yana ikiye katlandığı bildirildi. ABD merkezli güvenlik danışmanlığı şirketi Soufan Group'un verilerine göre, Irak ve Suriye'ye 86 farklı ülkeden 27 – 31 bin savaşçı geldi. 2014 temmuz ayında yayınlanan bir araştırmada Suriye'deki savaşçı sayısı 12 bin civarında olarak belirtilmişti.

Barzani'nin eleştirisi

Bu arada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, IŞİD’e karşı her tür saldırıyı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Rusya’nın IŞİD operasyonları nedeniyle Kuzey Irak’taki havaalanlarının kapatılmasının bölgeye zarar verdiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suudi ArabistanRiyadSuriyeliDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierDışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier SuriyeRundschau34;SteinmeierIŞİDArabistanSuriyeYabancıIrakSoufan GroupIrak Kürt Bölgesel Yönetimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24