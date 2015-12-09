Steinmeier'den Riyad toplantısına destek

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye krizine çözüm aramak amacıyla bugün Riyad'da düzenlenen toplantıyı bölgenin barışa kavuşturulması için bir fırsat olarak niteledi.

Toplantıyla ilgili görüşlerini "Frankfurter Rundschau" gazetesine açıklayan Steinmeier, "terör örgütü IŞİD'in askeri, insani ve öncelikle siyasi adımları kapsayan uzun vadeli bir stratejiyle yenilebileceğini" vurguladı.

Suriyeli muhalifler toplanıyor

Suudi Arabistan'ın çağrısıyla düzenlenen Riyad toplantısına çeşitli muhalif grupların temsilcisi 100'den fazla Suriyeli katılıyor. Viyana süreci kapsamında düzenlenen toplantı, 5 yıldır devam eden Suriye iç savaşına son verilmesini hedefliyor. Viyana'da üzerinde uzlaşılan yol haritası iç savaşın tarafları arasında müzakerelerin ardından bir geçiş hükümeti kurulmasını ve 18 ay içinde genel seçim yapılmasını öngörüyor.

Yabancı savaşçı sayısı ikiye katlandı

Öte yandan Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren aşırıcı gruplar bünyesindeki yabancı savaşçı sayısının geçen yıldan bu yana ikiye katlandığı bildirildi. ABD merkezli güvenlik danışmanlığı şirketi Soufan Group'un verilerine göre, Irak ve Suriye'ye 86 farklı ülkeden 27 – 31 bin savaşçı geldi. 2014 temmuz ayında yayınlanan bir araştırmada Suriye'deki savaşçı sayısı 12 bin civarında olarak belirtilmişti.

Barzani'nin eleştirisi

Bu arada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, IŞİD’e karşı her tür saldırıyı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Rusya’nın IŞİD operasyonları nedeniyle Kuzey Irak’taki havaalanlarının kapatılmasının bölgeye zarar verdiğini söyledi.