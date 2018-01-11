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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier'den partilere sorumluluk uyarısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier koalisyon görüşmeleri sürerken, siyasilere Avrupa ve uluslararası politikaya karşı sorumluluklarını hatırlattı.

11 Ocak 2018 17:48

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon ön görüşmeleri sürerken partilere Avrupa ve uluslararası siyasete karşı sorumluluklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, Berlin'deki diplomatik temsilcilere verdiği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada siyasetçilerin sorumluluklarının sadece kendi parti üyelerine ve kendi siyasi hedeflerine yönelik olmadığına dikkat çekti.

Steinemeier, "siyasi partilerin Avrupa’ya karşı güvenirlilik, ortaklık ve uluslararası politikaya angaje olma konularında sorumlulukları olduğunu" vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı, birçok ülkede küreselleşmenin yol açtığı baskının ve dijitalleşme ortamında değişen tartışma kültürünün, toplumlar içinde bağlılık duygusunu etkilediğine ve bu durumun Almanya için de geçerli olduğunu belirtti.

Almanya'da Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partileri arasındaki koalisyon ön görüşmelerinde kritik viraja girildi. Ön görüşmelerin bugün tamamlanması ve asıl görüşmelere başlayıp başlamayacaklarına karar vermeleri bekleniyor.

DW/KNA/dpa/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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