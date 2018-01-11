Steinmeier'den partilere sorumluluk uyarısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon ön görüşmeleri sürerken partilere Avrupa ve uluslararası siyasete karşı sorumluluklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, Berlin'deki diplomatik temsilcilere verdiği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada siyasetçilerin sorumluluklarının sadece kendi parti üyelerine ve kendi siyasi hedeflerine yönelik olmadığına dikkat çekti.

Steinemeier, "siyasi partilerin Avrupa’ya karşı güvenirlilik, ortaklık ve uluslararası politikaya angaje olma konularında sorumlulukları olduğunu" vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı, birçok ülkede küreselleşmenin yol açtığı baskının ve dijitalleşme ortamında değişen tartışma kültürünün, toplumlar içinde bağlılık duygusunu etkilediğine ve bu durumun Almanya için de geçerli olduğunu belirtti.

Almanya'da Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partileri arasındaki koalisyon ön görüşmelerinde kritik viraja girildi. Ön görüşmelerin bugün tamamlanması ve asıl görüşmelere başlayıp başlamayacaklarına karar vermeleri bekleniyor.

DW/KNA/dpa/GA/HS

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