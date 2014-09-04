Steinmeier'den 'dünya yangın yerine döner' uyarısı



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Körber Vakfı tarafından Hamburg'da düzenlenen dış politika konulu toplantıda kendisine bir süredir "İslam Devleti" adını veren terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerini değerlendirdi.

Terör örgütünün ideolojik hedefleri nedeniyle Irak sınırlarının ötesinde ele alınması gerektiğine işaret eden Steinmeier, "Konu, bölgenin tamamını ilgilendiriyor. Öne çıkan soru da şu: Kutsal yerlerin korunmasında kim yetkili? Bu stratejinin odak noktasında Suudi Arabistan var" ifadesini kullandı.

Terör örgütünün TV ekranlarına yansıdığından çok daha tehlikeli olduğuna işaret eden Steinmeier, Ürdün'ün de terör örgütünün saldırısına uğrayabileceğini kaydetti.

Steinmeier özetle şu görüşleri dile getirdi:

"Hilafet devleti anlayışının kazandırdığı 'cazibe' ve eylem alanlarını Suriye ve Irak ile sınırlandırmamaları, grubun tehlikesini artırıyor. Gelişmeleri, yalnızca yaşanan muazzam insani trajedi açısından değil, güvenlik politikaları bakımından neden olduğu ciddi sorunları da gözeterek, bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, dünyanın bir yangın yerine dönüşmesi tehdidinin söz konusu olduğunu görülüyor."