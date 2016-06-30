Steinmeier'den diyalog çağrısı



Ermenistan'ı ziyaret etmekte olan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier yüz yıl önceki katliamda ölenlerin anısına dikilen anıta çelenk koyacak. Türkiye'nin bunu provokasyon olarak değerlendirebileceği belirtiliyor. Steinmeier anıt ziyaretinden önce komşu devletleri barışmaya davet etti.

Almanya Dışişleri Bakanı demecinde soykırım kavramını da kullandı. Almanya Meclisi aybaşında Anadolu'daki 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren bir karar almış ve meclisteki oylama Türkiye ile Almanya arasında gerginlik çıkmasına yol açmıştı. Türkiye, soykırım suçlamasını ret ediyor.

Nazik diplomasi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan Almanya Meclisi'nin aldığı karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Oylamaya katılmayan Steinmeier Türkiye'yi aşırı derece gözettiği suçlamasını ret ederek, “Meclis kararını desteklediğim için ‘soykırım' kavramını kullanmakta imtina etmedim”, dedi. Steinmeier devamla, ‘Anlaşmazlıkların ardında tek bir kavramdan kaynaklanamayacağına işaret ettiğini', söyledi.

Steinmeier'in ikinci durağı Azerbaycan olacak. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ anlaşmazlığı yeniden silahlı çatışmalara dönüşmüş ve nisan ayında en az 120 kişi ölmüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in dönem başkanı sıfatıyla iki ülke arasında arabuluculuk girişimi başlattı. Steinmeier bu yıl içinde somut barış görüşmelerine başlanmasını sağlamaya çalışıyor. Mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını belirten Frank-Walter Steinmeier ‘somut ilerleme sağlanamadığı müddetçe anlaşmazlığın yeniden tırmanma ihtimalinin artacağını' ifade etti.

Son durak Gürcistan

Steinmeier Kafkasya turunu Gürcistan'da tamamlayacak. Dışişleri Bakanı'na Gürcistan ziyaretinde kalabalık bir işadamları ve kültür heyeti eşlik edecek. AGİT parlamenterler meclisinin yıllık toplantısı Cuma günü Tiflis'te başlayacak. Steinmeier, ‘genel kurul toplantısı açılışının AGİT ülkelerinde parlamentarizmin güçlendirilmesine sembol oluşturacağını', söyledi.