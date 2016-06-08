Steinmeier'den din özgürlüğü uyarısı



Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis'te 'Din ve Dünyaya Bakış Açısı Özgürlüğü'nde Durum' başlıklı raporun açıklandığı toplantıda yaptığı açıklamada, bu konuda Almanya'ya da bakılması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Steinmeier, Almanya'da da antisemitizm ve dini azınlıklara yönelik saldırılar olduğunu hatırlatarak, mülteci yurt ve barınaklarına yapılan saldırıları hatırlattı. Bakan, 'Antizsemitizm, Müslümanlar ve teröristlerin aynı kefeye konulması, mülteci barınaklarındaki Hristiyanlara saldırılar sadece sınırlarımızın öteki tarafında olmuyor, tam tersine ne yazık ki bizim ülkemizde de yaşanıyor' dedi.

'Din özgürlüğü ve dünyaya bakış açısı birbirine ait' diyen Steinmeier, olumlu ve olumsuz anlamda din özgürlüğünün olması gerektiğini, herhangi bir dine mensup olmayanların da korunmaya değer olduğunu ifade etti. Rapor dini özgürlüklerin kısıtlanmasının birçok kez siyasi nedenlere dayandığını, dini açıdan çoğunluğu oluşturanların iktidarda olmasının, azınlıkları bastırabileceğine dikkat çekiyor.

Steinmeier raporun açıklandığı toplantıda yaptığı açıklamada, zayıf siyasi yapılanmaların çoğu zaman din özgürlüğünün kısıtlanması sonucuna yol açtığını belirtti. Bakan 'Devlet herkesin güvenliğini sağlayabilecek durumda değilse, azınlıklar dini çoğunluğa teslim olmak zorunda kalıyor, tıpkı Libya, Suriye ve Irak'ta olduğu gibi' diye konuştu.

Dini fanatizmin birçok çatışmanın alevlenmesini hızlandırdığını söyleyen Steinmeier, 'Çatışmaların ortaya çıkmasına neden olan din değil. Ancak çatışmaların çıkması için kullanılıyor' dedi.

'Din ve Dünyaya Bakış Açısı Özgürlüğü'nde Durum' başlıklı rapor Federal Kabine'den geçti. Federal Hükümet BM'nin dini konulardan sorumlu özel raportörü Heiner Bielefeldt'in yanı sıra 90 ülkedeki temsilcilikler ile görüşerek raporu hazırladı. Federal Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler geçen yıl ortak bir dilekçe vererek Federal Hükümet'in haziran sonuna kadar din özgürlüğü konusunda bir rapor hazırlamasını talep etmişti.