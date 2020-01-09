Steinmeier yerel politikacılara sahip çıkılmasını istedi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkent Berlin'de düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda devlet ve toplumu, emniyet birimlerini ve yerel politikacıları korumak için daha çok çaba harcamaya davet etti.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada polis, acil yardım görevlileri ya da yerel politikacıların saldırıya uğramalarının toplumdaki herkesi ilgilendirdiğini belirterek, "Ülkemizdeki yerel siyasetçilerin, hakarete maruz kaldıkları ya da ölüm tehditleri aldıkları için uykusuz geceler geçirmeleri kabul edilemez" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı, vatandaşlara nefret ve "insanları hor görme ortamına" karşı mücadele etme çağrısında bulundu.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni yıl resepsiyonuna çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi davet edildi.

Steinmeier ayrıca kamu yararına çalışmalar yapan 70 gönüllüyü de resepsiyonda ağırladı.