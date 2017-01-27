Steinmeier: Suriye krizi en başında çözülebilirdi

Süddeutsche Zeitung'a Suriye krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier uluslararası toplumun tutumunu eleştirdi. ‘'Esad yanlısı değildim, ama yine de genç devlet başkanına Batıyla işbirliğine doğru yol gösterilmesi gerektiğini düşünüyordum'' ifadelerini kullanan bakan, bunun yerine ‘'Suriye'nin ‘hayali bir şeytan ekseninin' parçası haline getirildiğini'' söyledi.

Steinmeier krizin başlamasından sonra zamanın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından yapılan çözüm önerilerinin birçok aktör tarafından ‘'Esad'ın yakın zamanda sonunun getirilmesini öngören'' öneriler olmadığı için geri çevrildiğini söyledi. Bakan, biraz daha gerçekçi olunsaydı iki taraf için de krizin henüz başında çözülmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

‘'Askeri çözüme Rusya da inanmıyor''

Rusya ve Türkiye'nin Suriye politikasına da değinen Bakan, Rusya'nın Esad'ı destekleyerek Halep'in düşmesine yardımcı olduğunu ancak bunun Suriye için daha uzun bir süre çözüm anlamına gelemeyeceğini söyledi.

‘'Suriye için askeri bir çözüm olduğuna Rusya'nın kendisi bile inanmıyor'' diyen Steinmeier, Moskova ve Ankara'nın krizin çözümünün ancak iç savaşa dahil olan aktörlerin katılımıyla mümkün olabileceğinin bilincinde olduğunu savundu. Bakana göre, bu nedenle de Astana'da gerçekleştirilen Suriye görüşmeleri bir ara adım olmaktan ötesine geçmiyor. Siyasi çözüm için sorumluluğu başka omuzlara da dağıtmanın Türkiye ve Rusya'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Steinmeier, iki ülkenin bu nedenle yine BM çatısı altında çözüm arama yoluna gideceklerini düşündüğünü ifade etti.

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AFP/SÖ/BS