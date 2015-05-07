Steinmeier Rusya yolcusu



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Sovyet askerlerinin zaferinde önem taşıyan Volgograd'da (Stalingrad) düzenlenecek törene katılacak. Steinmeier, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile birlikte Volgograd ve Osnabrück senfoni orkestralarının düzenlediği ortak barış konserini izleyecek.

Stalingrad, İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen cephelerden biriydi. 6. Alman Ordusu aylar süren çatışmanın ardından 1943 yılının şubat ayında teslim olmuştu. Çatışmalarda 700 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Şehrin adı, 1961 yılında Volgograd olarak değiştirilmişti.

Sovyet ve Alman askerlerin mezarlarını ziyaret edecek

Savaşta ölen Sovyet ve Alman askerlerinin mezarlarını ziyaret edecek Steinmeier'in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki gelişmeleri de ele alması bekleniyor. Steinmeier, Rus mevkidaşı ile geçen yılın kasım ayından bu yana muhtelif uluslararası toplantılarda biraraya gelmiş, ancak ikili görüşme yapmamıştı. Ukrayna krizi, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Steinmeier-Lavrov görüşmesinde ortak anı, barış ve karşılıklı anlayışın ön planda olacağı" vurgulandı.

Gauck ve Merkel'in '9 Mayıs programı'

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri anıyor. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck dün savaş sırasında hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin anıldığı bir törene katıldı. Sovyet askerlerinin mezarlığında bir konuşma yaptı. Gauck, yarın da Brandenburg eyaletinde bulunan Lebus Sovyet askeri mezarlığını ziyaret edecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in programında ise Moskova ziyareti var. Ukrayna krizi nedeniyle Merkel'in 9 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek Nazi Almanyası'nın yenilgisinin yıldönümü törenlerine katılmayacağını daha önce hükümet sözcüsü açıklamıştı. Merkel bunun yerine 10 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Meçhul Asker Mezarı'na çelenk bırakacak.