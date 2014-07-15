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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Ortadoğu'da şiddete çözüm arıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail-Hamas gerginliğinde ateşkes sağlanması için Kudüs ve Ramallah'ta temaslarda bulunuyor.

15 Temmuz 2014 12:52


İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden radikal İslamcı Filistinli gruplar tarafından atılan roketlere hava saldırılarıyla karşılık veriyor.

Frank-Walter Steinmeier, İsrail'de mevkidaşı Avigdor Lieberman'ın yanı sıra Adalet Bakanı ve Başmüzakereci Tzipi Livni ile de biraraya gelecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Ramallah'ta ise Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas ile görüşecek.

Steinmeier gezisi öncesinde yaptığı açıklamada, gelişmelere ilişkin kaygısını dile getirmişti.

Steinmeier, "Hamas'ın İsrail'i ateş altına almasıyla durdurulması zor gözüken bir şiddet çemberi başladı" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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