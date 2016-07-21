Steinmeier: OHAL kısa sürmeli



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye çağrıda bulunarak ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir an önce sona erdirilmesini istedi. Steinmeier IŞİD'le mücadelede yeni stratejilerin görüşüldüğü IŞİD'le mücadele koalisyonu savunma ve dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu Washington'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'de darbe girişimi soruşturulması kapsamında alınan tüm önlemlerin hukuk devleti kurallarına uygun, orantılı, ölçülülük ilkesi gözetilerek uygulanması gerektiğini" söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Olağanüstü Hal uygulamasının sadece gerekli süreyle sınırlandırılması ve bu sürenin ardından da hemen sonlandırılmasının önemli olduğunu" vurguladı. Steinmeier, aksi yönde atılacak adımların Türkiye'yi gerek ülke içinde gerekse de ülke dışında zayıflatacağını belirtti.

Steinmeier, darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen kişilere yönelik önlemlerde de ölçülü davranılması gerektiğini hatırlatarak "devletçe alınan önlemlerin, sadece suça karıştığına dair somut delillerin var olduğu eylemlere yönelik olması ve bu önlemlerin çerçevesinin sadece bir takım siyasi kanılara dayalı olmaması gerektiğini" vurguladı.

"OHAL siyasi bir hamle"

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika sözcülerinden Niels Annen de Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Hal ilanının siyasi bir hamle olduğunun açıkça görüldüğünü" söyledi.

Annen uygulamayla temel haklara müdahalenin de önünün açıldığını vurgulayarak, "böylece halihazırdaki 'temizlik' operasyonlarının artık temel haklara müdahale edilerek yapılabileceğini" belirtti. SPD Dış Politika Sözcüsü," Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye bu kararla Avrupa Birliği rotasından daha da uzaklaşmış oluyor" uyarısında bulundu. Annen, "Türk hükümetinin kararı yeniden gözden geçirerek bunun yerine darbeyi kınadıklarını açıklayan muhalifler ve sivil toplumla diyalog yolunu tercih etmeleri gerektiğini" kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı (MGK) ve bakanlar kurulu toplantısının ardından Türkiye'de üç ay süreyle OHAL uygulanması kararı alındığını ilan etmişti.