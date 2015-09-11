Steinmeier, Doğu Avrupalı mevkidaşlarıyla buluyor



Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, "Visegrad ülkeleri" olarak anılan Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın temsilcileriyle Prag'da buluşacak. Toplantıda AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da hazır bulunacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker'in hazırladığı plan, sığınmacı ve mülteci adaylarının sürekli ve bağlayıcı bir formüle göre üye ülkeler arasında paylaştırılmasını öngörüyor.

Plan, çok az ya da hiç mülteci almayan ülkelere almadıkları her mülteci adayı karşılığında 6 bin euro para cezası verilmesini ve aynı meblağın kotasını aşan ülkelere ödenmesini içeriyor. Doğu Avrupa ülkeleri plana karşı çıkıyor.