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Deutsche Welle

Steinmeier: Demokrasiye inananlar rehavete kapılmamalı

Almanya Cumhurbaşkanı seçim meydanlarındaki saldırganca davranışları eleştirdi. Steinmeier sağ popülist AfD'nin yükselişine ilişkin olarak ise demokrasi yanlılarını rehavete kapılmamaya çağırdı.

20 Eylül 2017 12:40

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier meydanlardaki seçim konuşmalarının ıslık çalarak ve konuşmacılara domates atarak sabote edilmesini sert bir dille kınadı. Başkalarının konuşmasını kesmek için mitinge gidenlerin açık tartışma ortamının karşıtları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier "Öfkeye kapılan ya da başka görüşte olanlar başkalarını susturmaya çalışmak yerine çıkıp konuşsunlar” dedi.

Frank-Walter Steinmeier, sağ-populist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adını zikretmeksizin "hayal kırıklığına uğramış ve güvensizlikten pay çıkarmaya çalışan popülistler" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı "demokratların kendilerini güvende hissetmelerinin hatalı olacağını" belirterek demokrasiye inananları rehavete kapılmamaları için uyardı.

Başbakan Angela Merkel'in seçim konuşmaları sağ gruplar tarafından saldırganca protesto edilmiş ve Merkel'in konuşması engellenmeye çalışılmıştı. "Herkesin konuşma hakkı olduğunu ve fikrini ifade edenin hapsedilmekten korkmaması gerektiğini" belirten Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier "başkasına kulak vermenin kimseye zarar vermeyeceğini" sözlerine ekledi.

‘Demokrasinin geleceği'

Almanya Cumhurbaşkanı Bellevue Şatosu'nda ‘Demokrasinin Geleceği' adlı toplantıların açılışında konuştu. Buluşmaya, aralarında tanınmış tarihçi, filozof ve siyaset bilimcilerinin de bulunduğu 150 kişi davet edildi. İlk buluşmanın konusu ‘Batı'yı nasıl bir geleceğin beklediği' idi. Kasım ayındaki ‘fikir ve sanat hürriyetinin savunulması' konulu ikinci buluşmaya yazar Salman Rushdi'nin de katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier AB ve NATO üyesi bazı ülkelerde özgürlüklerin baskı altına girdiğini, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ile vatandaşlık ve insan haklarının inkâr edildiğini söyledi. Steinmeier Batı'nın kendi değerlerini sayısız kez ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Berlin'deki cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen buluşmanın katılımcılarından siyaset bilimci Parag Khanna, İsviçre'deki gibi doğrudan demokrasiyi verimli idare ve etkili yönetim ile birleştiren ‘doğrudan teknokrasi' modelini savundu. ABD'li filozof Susan Neiman ‘adil toplumun' her şeyden önemli olduğunu söyledi.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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