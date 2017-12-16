Steinmeier: Bayrak yakılması beni utandırdı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD'nin Kudüs kararı sonrası Berlin'de düzenlenen gösterilerde İsrail bayrağının yakılmasını kınayarak, antisemitizmle mücadele çağrısında bulundu. İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıldönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende konuşan Steinmeier, antisemitizmin Almanya’da bile aşılamadığını belirterek, antisemitizmin "korkunç yüzünü farklı şekillerde gösterdiğini” ifade etti.

Geçen hafta sonu Arap gruplar tarafından Berlin’de düzenlenen gösteride İsrail bayrağı yakılmış ve Yahudi düşmanlığı içeren sloganlar atılmıştı.

Steinmeier, İsrail bayrağının yakılmasının kendisini "üzdüğünü ve utandırdığını” söyledi.

Almanya’nın İsrail konusundaki tarihi sorumluluğunu hatırlatan Steinmeier, ne İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğanlar ne de Almanya'ya göçmen olarak gelenler için bu sorumluluğun sona erdiğini belirtti. Steinmeier, bu sorumluluğun Almanya’da yaşayan ve yaşamak isteyen herkes için geçerli olduğuna işaret etti.

Steinmeier, perşembe günü İsrailli mevkîdaşı Reuven Rivlin ile yaptığı telefon görüşmesinde de bayrak yakılmasını kınayarak, bu tür antisemist eylemleri gerçekleştirenlere cezai işlem uygulanacağını ifade etmişti.

Siyasilerden antisemitizm uyarısı

Farklı partilerden siyasetçiler de Almanya'da artan antisemitizm karşısında uyarıda bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Roderich Kiesewetter, "Almanya'da sessizce yayılan ve özellikle de bir yandan kökten dinci İslamcılarda, diğer yandan Almanya için Alternatif (AfD) yanlılarında artan antisemitizm” olduğunu söyledi. Bu çerçevede dikkatli olunmasını konusunda uyarıda bulunan Kiesewetter, aksi takdirde antisemitist nefretin “zehirli bir örümcek ağı gibi” toplumu saracağını dile getirdi.

Adalet Bakanı Heiko Maas da, Almanya'da göçmenlerle gelen antisemitizme göz yummayacaklarını ifade etti. Maas, Spiegel Online haber portalı için kaleme aldığı makalede, “Kim İsrail bayrağını yakarsa, kendi terbiyesinin yanı sıra anayasamızın temel değerlerini de yakmış olur” ifadesini kullandı. “Kim İsrail’in mevcudiyetini sorgularsa, toplumumuzun dışında kalır” diyen Maas, Almanya’ya gelen göçmenlere uyum kurslarında Yahudi soykırımı ve bunun anlamının topluma ne ifade ettiğinin öğretilmesini istedi. Maas, uyum kurslarının sonundaki sınavlarda bu konuya ilişkin mutlaka sorular sorulması gerektiğini vurguladı.

Protesto gösterileri

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını protesto için Almanya'da bu hafta sonu da gösteriler düzenlenmesi planlanıyor. Frankfurt'ta bu cumartesi günü "Trump’ın kararına karşı, Kudüs için” sloganıyla düzenlenecek gösteriye Almanya Filistin Toplumu adlı derneğin verdiği bilgilere göre 2 bin 500 kişinin katılması bekleniyor. Polis yetkililerinin gösteri öncesinde yaptığı açıklamada, kesinlikle bayrak yakılmasına göz yumulmayacağı vurgulandı. Polis sözcüsü, gösteriyi çok sıkı bir şekilde takip edeceklerini açıkladı.

Trump'ın kararının ardından geçen cuma günü Berlin'de ABD Büyükelçiliği’nin önünde düzenlenen gösteride iki İsrail bayrağı yakılmıştı. Berlin'in Neukölln semtinde geçen pazar günü düzenlenen protesto gösterisinde de bir İsrail bayrağının yakılması tepkilere yol açmıştı.

AFP/dpa, JD/BÖ

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