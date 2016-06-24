Steinmeier: Avrupa ve İngiltere için üzücü bir gün



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier İngiltere'deki referandumda sandıktan AB'den ayrılmayı isteyenlerin çıkmasını, "Avrupa ve İngiltere için üzücü bir gün" şeklinde yorumladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada, Steinmeier'in açıklamalarına yer verdi. Steinmeier İngiltere'den gelen haberleri "gerçekten hayal kırıklığı" diye tanımladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz referandum sonucunun ardından İngiltere'nin AB'den ayrılma süreciyle pazarlıkların hızlı bir biçimde başlayacağını belirtti. Schulz, Alman 2. Televizyon kanalı ZDF'e verdiği demeçte, "Sonuca saygı duyuyoruz. Ancak İngiltere ayrılma yönünde karar verdi" dedi. Schulz AB'nin İngiltere ile ciddi bir müzakere yürüteceğini söyleyerek, "Ancak İngiltere gelecekte artık 3. ülke muamelesi" görecektir dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, sonuçtan İngiltere Başbakanı David Cameron'un sorumlu olduğunu söyledi. Hür Demokrat Partili (FDP) Lambsdorff Alman 2. Televizyon kanalı ZDF'e yaptığı açıklamada, "10 yıl boyunca Avrupa eleştirilip sonrasında altı hafta içinde herşeyin tersine döneceği umut edilemez. Seçmenlerin algısı var" dedi.

"AB değişmek zorunda"

Avrupa Parlamentosu'ndaki muhfazakar EVP Grubu'nun Başkanı Manfred Weber ise İngilizlerin kararının hem İngiltere, hem de AB için büyük zarara yol açacağını söyledi.

Weber twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB değişmek zorunda. Daha iyi, akıllı bir Avrupa gerekli" dedi. Weber İngiltere'den AB'den ayrılma konusundaki pazarlıkları en fazla önümüzdeki iki yıl içinde sona erdirme talebinde de bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller Grubu'nun Başkanı Rheinhard Bütikhofer de İngiltere'den gelen haberleri üzüntüyle karşıladı. Bütikhofer dpa'ya yaptığı açıklamada, "23 Haziran Avrupa tarihine çok kara bir gün olarak geçecektir" dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ORF televizyonuna yaptığı açıklamada, referandum sonucunun ardından AB içinde büyük bir değişime ihtiyaç olduğunu belirtti. Kurz, "AB'nin en büyük ülkelerinden biri Birlik'ten çıkıyorsa, o zaman herşey tamamen yerle bir olacak demektir" diye konuştu.

Fransa ve Hollanda'da da benzer referandum talebi

Avrupa'daki aşırı sağ ise Brexit sonucunu zafer olarak nitelendirdi. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Fransa'nın AB üyeliği konusunda da bir referandum talep etti. Le Pen twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır talep ettiğim gibi artık biz de nihayet Fransa ve diğer AB ülkelerinde aynı referandumu düzenlemek zorundayız" dedi.

Hollanda'dan da benzer bir talep geldi. Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders referandumla ilgili yaptığı açıklamada, Hollanda'da da benzer bir referandum yapılması çağrısında bulundu. Wilders, "Hollandalıların da böyle bir referandum yapma hakkı var" dedi. Wilders'in partisi Hollanda'nın da AB'den çıkmasını istiyor.