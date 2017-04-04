Steinmeier: Almanya AB'yi korumaya kararlı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin (AB) Britanya’nın ayrılmasından sonra birlik ve beraberliği daha güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Steinmeier aynı zamanda Almanya'nın Avrupa'nın geleceği açısından taşıdığı sorumluluğa da vurgu yaptı. Britanya'nın AB'den ayrılmasını acı ve hatalı bir karar olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Dünyamızda bir Avrupa ülkesinin AB olmadan tek başına sesini duyurabileceğini ve çıkarlarını daha iyi kollayabileceğini söylemek doğru olmaz”, dedi.

Almanya'nın Avrupa'nın birliğini korumak, küçük ve büyük ortaklarıyla birlikte Avrupa'nın geleceğini inşa etmek istediğini belirten Steinmeier ortak çizgiden sapılmaması uyarısında bulundu. Almanya Cumhurbaşkanı sık sık alkışlarla kesilen AP genel kurulundaki konuşmasında ‘Avrupa'yı dünya sahnesinde eş değerli bir aktör yapamadıkları takdirde tek ülkeler olarak diğer güçlerin elinde oyuncak olacaklarını' söyledi.

Steinmeier, halkı, terör ve iklim değişikliği gibi tehlikelerin dikenli teller ve duvarlarla savuşturulabileceğini söyleyerek kandırmaya çalışmanın sorumsuzluk olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, kolay çözümlerin popülist ve otoriter akımların tercihi olduğuna dikkat çekti. Yalanla gerçek arasındaki farka önem vermeyenlere demokratların kararlılıkla karşı çıkmaları gerektiğini vurgulayan Almanya Cumhurbaşkanı, ‘bir önceki nesilden kalan mirası Avrupa karşıtlarına bırakamayacaklarını' ve bu konuda ‘Almanya'ya özel sorumluluk düştüğünü', söyledi. Steinmeier ‘birleşmiş Avrupa'nın ortak tarihlerinin ve coğrafyalarının tek geçerli uzantısı olabileceğini' ve ‘Almanya'nın Avrupa Birliği'ni korumaya karalı olduğunu' ifade etti.

‘Avrupa gücünü sorumluluk ortaklığına borçludur'

Frank-Walter Steinmeier konuşmasında ‘Almanya'nın Avrupa'yı kendi amaçlarına hizmet eden bir araç olarak gördüğünü' söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine de değindi. ‘Buna en hafif tanımıyla yanlış anlama denebileceğini' belirten Steinmeier ‘Avrupa'nın gücünü münferit ülkelerin liderliğine değil, bir bütün halinde sorumluluk üstlenmesine borçlu olduğunu' söyledi. Strazburg'dan önce Paris'i de ziyaret eden Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı Avrupa Parlamentosu'na yaptığı ziyaret sırasında AP Başkanı Antonio Tajani, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Alman Avrupa parlamenterleri ile de bir araya geldi. Frank-Walter Steinmeier Cuma ve Cumartesi günleri de Yunanistan'ı ziyaret edecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA